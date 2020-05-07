En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,64 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.