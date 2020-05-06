En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,66 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,66 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,07 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006403 9,66 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083201 5,23 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,222014 4,07 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017899 3,70 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,769690 2,65 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088463 2,48 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043674 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 91,762486 1,97 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058911 1,87 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083440 1,63

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA