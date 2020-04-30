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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları
30.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:06

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,52 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005326 3,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 93,018852 3,52
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027999 3,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,053257 3,05
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075570 2,79
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033414 2,53
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,974171 2,15
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084964 2,10
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,961926 1,95
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,055163 1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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