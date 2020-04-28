En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 3,96 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,80 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 3,96 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,80 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,010020 6,64 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,634310 3,96 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,184707 3,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087748 3,77 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,444183 3,77 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045296 3,74 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,944319 3,69 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,461493 3,56 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,832878 3,49 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,381366 3,32 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA