En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 4,91 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 4,36 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
21.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:30
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 4,91 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 4,36 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570493
|5,13
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,812877
|4,91
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228328
|4,36
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,123448
|3,16
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|376,532289
|2,97
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|172,301492
|2,91
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,075210
|2,81
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019086
|2,63
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,323281
|2,59
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058575
|2,46
Kaynak: AA