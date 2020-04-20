En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,28 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,94 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,91 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,28 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,94 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,91 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,177075 3,28 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018864 2,94 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,036472 2,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,072815 2,74 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020575 2,73 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,073155 2,57 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,856222 2,51 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 14,620276 2,48 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056963 2,45 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187919 2,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA