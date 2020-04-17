En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,69 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,69 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,64 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,051639 2,85 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031178 2,69 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,954874 2,64 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,771219 2,42 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,103339 2,34 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106818 2,27 TEB Portföy Altın Fonu 0,091950 2,24 Deniz Port. Altın Fonu 0,047018 2,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,054581 2,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051147 2,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA