En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,068371 3,90 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,278299 3,07 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008522 2,96 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,069163 2,47 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,651682 2,15 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077831 1,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,230752 1,72 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055214 1,70 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047268 1,67 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028412 1,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA