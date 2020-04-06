En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,10 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,40 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,98 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 12,10 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,40 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,98 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008848 12,10 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018450 5,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 31,045238 1,98 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034622 1,97 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076658 1,94 HSBC Portföy Altın Fonu 2,973706 1,88 TEB Portföy Altın Fonu 0,083752 1,88 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,049655 1,85 Deniz Port. Altın Fonu 0,042843 1,83 Garanti Portföy Altın Fonu 0,097320 1,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA