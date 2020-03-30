En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,53 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,77 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,53 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,77 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033773 2,53 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,035430 1,81 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,196920 1,77 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 619,476177 0,82 Aura Portföy Değ. Fon 0,659369 0,74 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073419 0,70 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,558007 0,43 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,062225 0,42 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019132 0,36 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,223804 0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA