En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
26.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,42 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 4,58 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,92 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,063460
|5,42
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032388
|4,58
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028353
|3,92
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,031860
|3,77
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007920
|2,87
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027892
|2,77
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049338
|2,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040721
|2,62
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079560
|2,60
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,092533
|2,59
Kaynak: AA