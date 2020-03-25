En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 8,63 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 8,62 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060200 9,23 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,489406 8,63 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,751289 8,62 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,978116 8,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,581103 8,33 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,720515 8,09 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058589 7,68 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,460642 7,65 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047368 7,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082132 7,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA