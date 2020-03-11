En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009795 7,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043295 5,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064427 5,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,185659 4,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025584 4,02 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030266 3,04 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073152 2,77 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051762 2,36 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,083467 2,14 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,199930 2,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA