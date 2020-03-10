En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,54 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,32 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,54 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,32 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 588,423271 0,57 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068544 0,54 Ak Portföy Altın Fonu 0,074725 0,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,079276 0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,091996 0,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,040527 0,32 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,046972 0,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,032281 0,31 Fiba Portföy Altın Fonu 0,027668 0,30 HSBC Portföy Altın Fonu 2,815905 0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA