En fazla kazandıran yatırım fonları

06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF), yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,853664 1,87 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038443 1,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,082834 1,36 QNB Finans Portföy Altın BYF 29,088474 1,34 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,523639 1,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,262008 1,23 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020427 1,12 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,132360 1,09 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,022249 1,04 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA