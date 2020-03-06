En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF), yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF), yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,853664
|1,87
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038443
|1,40
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,082834
|1,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,088474
|1,34
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,523639
|1,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,262008
|1,23
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020427
|1,12
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,132360
|1,09
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,022249
|1,04
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230351
|0,94
Kaynak: AA