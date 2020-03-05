En fazla kazandıran yatırım fonları

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,21 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,99 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,069736 2,30 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,498532 2,21 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570818 1,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228200 1,65 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,703397 1,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045819 1,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,805675 1,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106554 1,23 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078967 1,19 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054551 1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA