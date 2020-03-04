En fazla kazandıran yatırım fonları

04.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:48

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,80 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 5,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,55 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053996 5,80 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105264 5,71 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083734 4,55 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,767537 4,35 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,439619 4,11 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,913787 4,11 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,544751 4,04 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,102992 4,01 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,118774 4,00 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062238 3,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA