En fazla kazandıran yatırım fonları

17.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:40

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,346538 0,99 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014305 0,93 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031045 0,61 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048250 0,59 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,910878 0,53 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061992 0,43 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052416 0,43 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,179590 0,41 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066143 0,41 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084234 0,41

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)