En fazla kazandıran yatırım fonları

10.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 27,311975 1,34 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 580,614292 0,82 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081416 0,67 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,061706 0,65 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,587697 0,52 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043153 0,52 İş Portföy Altın Fonu 0,033561 0,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025383 0,48 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029764 0,46 TEB Portföy Altın Fonu 0,072915 0,45

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)