En fazla kazandıran yatırım fonları

06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:52

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,34'le "Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,40'la "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,36'yla "Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Kazandıranlar Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013847 2,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,046015 1,40 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073223 1,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,084864 1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,082977 1,12 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,455568 1,02 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039972 0,99 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,323125 0,83 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,081184 0,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021179 0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA