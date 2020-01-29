En fazla kazandıran yatırım fonları

29.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:58

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,29 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,26 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044554 1,46 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,556965 1,29 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014507 1,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,247644 1,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028589 1,06 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071506 0,97 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044977 0,93 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081407 0,92 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,656427 0,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,073109 0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA