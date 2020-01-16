En fazla kazandıran yatırım fonları

16.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:54

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,91 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,88 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,443434 1,03 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030055 0,91 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033426 0,88 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027167 0,83 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,121813 0,81 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574412 0,75 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,808888 0,71 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050791 0,68 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062905 0,66 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024915 0,61

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)