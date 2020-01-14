En fazla kazandıran yatırım fonları

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,20 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,061575 2,71 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,217783 2,29 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032847 2,20 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,359543 1,96 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061619 1,88 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066589 1,85 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132225 1,80 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,083057 1,72 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,633083 1,70 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,183899 1,68

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)