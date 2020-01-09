En fazla kazandıran yatırım fonları

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,08 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055939 2,13 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110081 2,08 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043646 1,28 HSBC Portföy Altın Fonu 2,627862 1,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,073957 1,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025756 1,20 Garanti Portföy Altın Fonu 0,085786 1,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030106 1,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,069428 1,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041388 1,12

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)