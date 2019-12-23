En fazla kazandıran yatırım fonları

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,801665 1,54 TEB Portföy Altın Fonu 0,068698 1,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040534 1,24 Deniz Port. Altın Fonu 0,035296 1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028037 1,22 Ak Portföy Altın Fonu 0,064792 1,21 HSBC Portföy Altın Fonu 2,460749 1,19 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023901 1,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,079791 1,18 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,962195 1,14

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)