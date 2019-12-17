En fazla kazandıran yatırım fonları

17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Garanti Portföy Altın Fonu", yüzde 2,47 ile "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Altın Fonu 0,078420 2,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027542 2,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,034665 2,43 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039796 2,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023495 2,42 TEB Portföy Altın Fonu 0,067458 2,42 HSBC Portföy Altın Fonu 2,419238 2,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040896 2,33 Ak Portföy Altın Fonu 0,063658 2,33 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037994 2,29

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)