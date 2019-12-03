En fazla kazandıran yatırım fonları

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,21 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,851466 4,00 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052873 2,21 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,036797 2,18 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,195945 2,14 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,153264 1,95 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,120903 1,92 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028121 1,87 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,070068 1,73 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,543950 1,60 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,059249 1,60

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)