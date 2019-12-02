En fazla kazandıran yatırım fonları

02.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:34

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,89 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027604 1,13 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170942 0,89 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,971939 0,77 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051731 0,70 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,972936 0,67 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030011 0,51 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,981677 0,49 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,669405 0,41 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,735269 0,38 HSBC Portföy Altın Fonu 2,347677 0,35

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)