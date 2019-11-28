En fazla kazandıran yatırım fonları

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139420 0,93 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,698976 0,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,471956 0,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039261 0,77 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,142806 0,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067418 0,65 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036260 0,63 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021992 0,63 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,237977 0,59 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027032 0,57

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)