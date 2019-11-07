En fazla kazandıran yatırım fonları

07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:16

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 0,97 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,96 ile "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,126507 1,00 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,367084 0,97 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038170 0,96 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022345 0,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098986 0,84 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112128 0,82 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050222 0,80 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,762126 0,80 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054283 0,79 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,066160 0,76

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)