En fazla kazandıran yatırım fonları

18.10.2019 14:31

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,15 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047581 1,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093800 1,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,784339 1,15 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104506 1,02 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,318134 0,96 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,458967 0,94 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,101320 0,94 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,701323 0,94 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,987022 0,92 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 51,230789 0,90

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)