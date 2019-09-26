En fazla kazandıran yatırım fonları

26.09.2019 14:52

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,52 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,50 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034987 1,92 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,473482 1,52 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023237 1,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,305038 1,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,724352 1,34 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,262226 1,10 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052516 1,09 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,337071 1,07 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,719382 1,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062827 1,00

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)