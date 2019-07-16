En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy ABD. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy ABD. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036725
|1,60
|QNB Finans Portföy ABD. Dolar Yab. BYF
|554,610171
|1,38
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,430555
|1,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,389008
|1,25
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|70,211584
|1,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063992
|1,22
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,031524
|0,96
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074003
|0,77
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055883
|0,76
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|234,414310
|0,73
Kaynak: AA
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