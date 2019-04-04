En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,42 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 2,07 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,289289 2,59 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,080598 2,42 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039868 2,07 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027715 1,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035758 1,81 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071986 1,65 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045244 1,52 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 45,104823 1,41 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,403600 1,41 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022934 1,40

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)