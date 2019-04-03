En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 2,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,34 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 2,40 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 2,34 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|544,096265
|2,54
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,053823
|2,40
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|211,753542
|2,34
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417157
|1,98
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,988233
|1,75
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041399
|1,73
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172688
|1,24
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591715
|1,15
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,845031
|0,83
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020676
|0,81
Kaynak: AA