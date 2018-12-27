En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 5,89 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 5,00 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu53,8005666,08
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0120365,89
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0490105,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0280694,78
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0589832,30
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0233091,45
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,8680311,21
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0205370,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0472360,91
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)59,0397690,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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