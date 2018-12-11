En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 19,315397 1,48 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,809379 1,36 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,355761 1,33 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,163136 1,25 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,534956 1,24 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,379834 0,97 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,548547 0,93 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 1,562261 0,46 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 131,986961 0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,872193 0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)