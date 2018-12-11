En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,33 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,315397
|1,48
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,809379
|1,36
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,355761
|1,33
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,163136
|1,25
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,534956
|1,24
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,379834
|0,97
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,548547
|0,93
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,562261
|0,46
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|131,986961
|0,36
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,872193
|0,34