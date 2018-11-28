En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,35 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,97 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038171 1,35 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038786 0,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,890606 0,92 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017696 0,80 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,091695 0,69 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,383865 0,64 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,110025 0,61 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026155 0,59 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020858 0,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021059 0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)