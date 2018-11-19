En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,29 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,26 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017564 1,31 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042064 1,29 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,038306 1,26 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080670 1,12 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,201755 1,05 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,305032 1,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044802 0,96 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,936146 0,75 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017127 0,71 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018625 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)