En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "İş Portföy Üç. Değişken Fon", yüzde 2,64 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,08 ile "İş Portföy Üç. Değişken Fon", yüzde 2,64 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,53 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,013996
|3,08
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,028906
|2,64
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|54,309132
|2,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,051072
|2,49
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,043594
|2,47
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,168375
|2,35
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|445,707433
|2,33
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064728
|2,32
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019260
|2,26
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014923
|2,25