En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,65 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,63 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,65 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,63 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,697718
|1,79
|Finans Portföy Altın BYF
|16,798696
|0,65
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|169,882708
|0,63
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|106,423179
|0,59
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|432,271157
|0,55
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033003
|0,54
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,821789
|0,50
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,022550
|0,41
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,495091
|0,39
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036923
|0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)