En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,52 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,47 ile "TEB Portföy PY Değ. Özel Fon" ve yüzde 2,44 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023322 2,52 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,352162 2,47 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020446 2,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028615 2,40 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 53,728677 2,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049942 2,07 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030448 1,80 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,760130 1,70 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027202 1,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,831590 1,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)