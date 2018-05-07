En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,32 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,23 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,19 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,026581 3,32 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046561 3,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 49,880139 3,19 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,723324 2,82 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,059232 2,53 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 2,06 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035192 1,95 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,040383 1,89 Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,019415 1,79 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,345165 1,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)