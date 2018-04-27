En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,07 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105852 1,48 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,866715 1,37 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 395,549478 1,07 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,035459 0,93 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,357849 0,84 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,267239 0,81 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,027100 0,79 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,231585 0,78 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,355077 0,73 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,063129 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)