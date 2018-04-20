En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,41 ile "Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039490 1,50 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,053715 1,41 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,041631 1,29 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,841407 1,25 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,499375 1,25 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031304 1,17 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,289121 1,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,425532 1,05 Strateji Portföy Yönetimi His. Sen. Fonu(HSYF) 8,260189 1,04 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,049895 1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)