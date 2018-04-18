En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile " Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", yüzde 2,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 48,558134 2,16 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,025759 2,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046091 1,70 Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,058123 1,20 TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,687352 1,11 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034263 1,10 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,027965 0,95 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021309 0,75 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,056376 0,64 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,039494 0,47

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)