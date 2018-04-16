En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,64 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 14,600549 0,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040574 0,64 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030911 0,64 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,019086 0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420938 0,56 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,063667 0,55 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051542 0,52 Finans Portföy Altın BYF 16,123454 0,51 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 163,136277 0,47 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,503639 0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)