En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 1,63 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,40 ile "Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 16,531080 1,83 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055747 1,63 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,469135 1,40 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,282950 1,36 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,456131 1,23 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,811827 1,23 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110194 1,22 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121410 1,21 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,999625 1,05 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031297 1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)