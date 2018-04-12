En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,00 ile "İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,92 ile " Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 2,86 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018382 3,00 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026536 2,92 Ak Portföy Altın Fonu 0,042612 2,86 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013179 2,84 İş Portföy Altın Fonu 0,020742 2,83 HSBC Portföy Altın Fonu 1,634594 2,82 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,015845 2,82 TEB Portföy Altın Fonu 0,045218 2,81 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025204 2,77 ING Portföy Altın Fonu 0,020734 2,75

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)