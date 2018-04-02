En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,14 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,93 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,90 ile " Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,031176 1,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,423916 0,93 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014993 0,90 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040737 0,84 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177898 0,81 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,064009 0,75 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,025456 0,68 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123637 0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,580922 0,61 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021450 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)